На Донеччині російські окупанти скинули з дрона гранату на цивільне авто (фото)

Розпочато розслідування за фактом поранення ворогом трьох цивільних у Покровському районі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

5 травня 2024 року, близько 09:00, війська рф вкотре вдарили по Покровському району. Влучання відбулось по території с. Михайлівка Новогродівської територіальної громади.

Троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу «Ф-1».

Донецька обласна прокуратура