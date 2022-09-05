На Донеччині викрили російську агентку, яка корегувала ракетні удари по Дружківці

Жінка передавала ворогу дані про дислокацію українських захисників і маршрути руху військової техніки. Також зловмисниця доповідала російським кураторам про результати обстрілів міста.

Колаборантку виявили співробітники кримінальної поліції Дружківки. Встановлено, що 50-річна місцева жителька з 2014 року підтримувала зв’язок з представниками окупаційних військ, що активізувався з початком вторгнення армії рф в Україну.

Жінка надсилала російському координатору скріншоти карт з позначеними місцями розташування військовослужбовців ЗСУ та зашифровані повідомлення про наслідки ракетно-бомбових ударів по місту: які руйнування, скільки жертв.

Усі контакти здійснювалися через закритий канал з дотриманням заходів конспірації. У низці випадків дружківчанка надавала ворогу неперевірену інформацію, внаслідок чого страждав житловий сектор і цивільні мешканці.

30 серпня російські війська завдали чотири удари із зенітно-ракетного комплексу «С-300» по двох школах і палацу спорту. Про результати атак жінка відзвітувала куратору. Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності коригувальниці до підготовки обстрілу.

Всі матеріали, зібрані поліцією, буде передано до СБУ. Вирішується питання про відкриття відносно жінки кримінального провадження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З початку повномасштабної війни поліцейські Дружківки встановили та затримали 5 коригувальників ворожого вогню.

Відділ комунікації поліції Донецької області