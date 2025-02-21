На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули і 2 отримали поранення

За добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 183 людини, у тому числі 8 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули і 2 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 20 лютого росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 1 у Миколаївці і Веселому. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 лютого.

Волноваський район. У Веселому Комарської ТГ загинула людина.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджені 3 адмінбудівлі, інфраструктурний об’єкт і нежитлове приміщення. У Добропіллі пошкоджено будинок. У Покровську поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і приватний будинок; у Родинському пошкоджено 2 адмінбудівлі.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 3 — у Дробишевому. У Слов’янську пошкоджено 5 приватних будинків, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Миколаївці загинула людина, пошкоджено 21 будинок. У Довгій Балці Іллінівської ТГ пошкоджено 2 об’єкти. У Костянтинівці 5 людей загинули і 1 поранена, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 14 приватних будинків, гуртожиток, 2 підприємства, інфраструктурний об’єкт, 7 гаражів, 7 автівок, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

LB.ua