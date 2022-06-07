На Донецькому і Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено десятки одиниць техніки

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 3 танки;

• 5 артилерійських систем;

• 2 бойові броньовані машини;

• 13 одиниць автомобільної техніки;

• 3 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

Разом переможемо! Слава Україні!

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force