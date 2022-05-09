На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили 15 атакта знищили десятки одиниць техніки ворога
Упродовж 9 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
Разом до перемоги!
Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task ForceTweet