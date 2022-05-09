На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили 15 атакта знищили десятки одиниць техніки ворога

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Упродовж 9 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога.

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force

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