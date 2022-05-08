На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили атаки ворога і знищили десятки одиниць техніки

Упродовж поточної доби, 8 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force