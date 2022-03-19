На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю
Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам.
Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.
Українські захисники знищили:
— 10 БМД;
— 2 МТ-ЛБ;
— 8 танків;
— 7 БМП-2;
— 1 БТР;
— 10 вантажних автомобілів.
Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
Разом до перемоги!
#stoprussia
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet