На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують нищити ворога

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation