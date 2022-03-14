На допит СБУ потрапив російський окупант, який зрадив Україну в 2014 році (відео)

Він – кадровий офіцер російських збройних сил, уродженець Дніпропетровщини. Військову спеціальність здобув у Полтавському воєнному інституті зв’язку.

Через 8 років після зради рашисти влаштували йому тест на вірність: «вбий свого родича».

Але він його не склав. В останню мить чоловік згадав, що у нього «…в Миколаєві – рідний племінник, у Харкові – рідні тітка та дядько, три брати та сестра». Ось і здався в полон.

Тепер шкодує за тим, що загарбники зробили з Харковом.

Сам розуміє – виправдання йому не буде: «Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник».

Що ж, це був його свідомий вибір. Принаймні, він зберіг своє життя.

А СБУ продовжує працювати! Всі злочинці відповідатимуть за свої дії!

Служба безпеки України