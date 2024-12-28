На фронті ліквідували співробітника російського пропагандистського телеканалу «Известия»

Максім Єлісєєв “задвохсотився” внаслідок атаки українського дрона.

Українські бійці ліквідували на фронті співробітника пропагандистського телеканалу “Известия”.

Про це повідомили самі пропагандисти в ефірі свого телеканалу.

Відомо, що пропагандист вирішив добровільно приєднатися до армії окупантів восени 2022 року. Займав посаду зв’язківця.

Російські пропагандисти стверджують, що Єлісєєв загинув внаслідок атаки безпілотника. Інших подробиць вони не надали. // LB.ua