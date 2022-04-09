На Харківщині фіксують такі ж звірства російських окупантів, як в Бучі
У Харківській області фіксують такі ж звірства росіян щодо мирного населення, як в Бучі. У селі Гусарівка окупанти катували місцевих жителів. Після тривалого знущання — трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти.
За його словами, крім цього знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв’язані за спиною, його також катували військові рф.
«Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів — зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!», — наголосив Синєгубов.