На Харківщині фіксують такі ж звірства російських окупантів, як в Бучі

«На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуємо такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як в Бучі. Мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією! У селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання — трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти», — написав Синєгубов.

За його словами, крім цього знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв’язані за спиною, його також катували військові рф.

«Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів — зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!», — наголосив Синєгубов.