На Харківщині окупанти розстріляли авто з родиною — розпочато розслідування

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина. Загинули двоє дорослих та 3-річна дитина.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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Офіс Генпрокурора