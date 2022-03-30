На Харківщині окупанти замінували територію забороненими мінами ПОМ-3 «Медальйон»

Російські окупанти використовують в Україні заборонені протипіхотні міни ПОМ-3 «Медальйон». Вони виробляються лише в РФ, ворог застосував їх у Харківській області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Випадки використання мін із сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники використовують їх під час дистанційного мінування місцевості регіону, – йдеться у повідомленні Людмили Денісової.

Міна реагує лише на людські кроки, вона спрацьовує, якщо амплітуда коливання відповідає крокам людини. Після цього бойова частина міни вилітає на висоту близько півтора метра і вибухає.

– Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії, – додає вона.