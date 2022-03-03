На Харківщині російські окупанти розбомбили ціле селище: є загиблі та поранені (фото)

У Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактом знищення російськими військами селища Яковлівка

У Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це Depo.Харків повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

За даними силовиків, відбулося бомбардування авіацією Росії селища Яковлівка Харківського району. Внаслідок бомбардування зруйновано все селище — 45 будинків, 21 з яких зруйновані повністю.

24 людини поранені, вбиті троє, один з яких є військовослужбовцем а двоє — цивільні особи. Крім того, вісім людей отримали поранення та були доставлені до лікарні, проводиться огляд місця події, додатково буде уточнюватися кількість постраждалих та загиблих.

Санкція стаття передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.