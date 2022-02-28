На Харківщині російські військові розстріляли автобус із цивільними мешканцями Донеччини

З 26 лютого чотири жінки і три чоловіки вважаються загиблими або зниклими безвісти.

На Харківщині, поблизу села Волохів Яр, 26 лютого російські війська обстріляли автобус із цивільними.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«В автобусі було семеро жителів Донецької області — 4 жінки і 3 чоловіки, — повідомив Кириленко. — Зараз ми вважаємо їх загиблими/зниклими безвісти, оскільки з 26 лютого ні з ким з них немає зв’язку. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, у автобусі є загиблі».

Рейсовий автобус, сірий «фольксваген», їхав за маршрутом Харків-Ізюм. Наразі забрати тіла загиблих неможливо, оскільки територія поблизу села Волохів Яр контролюється окупантами.

«Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доправлення їх додому», — написав Кириленко. // LB.ua