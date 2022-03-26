На Харківщині ЗСУ звільнили населені пункти у напрямку Малої Рогані

У Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Пряма мова: «На сьогодні Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.

Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції.

Харків вночі було обстріляно «лише» 24 рази».

Деталі: Напередодні було багато втрат.

Синєгубов додав, що Харківщина тримає оборону: «Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр». // УП