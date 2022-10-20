На Харківщині машина з рятувальниками підірвалася на міні: двоє загинули, четверо поранені
Авто зі співробітниками ДСНС підірвалося на міні в Ізюмському районі Харківській області.
У Харківській області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій – двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він підкреслив, що в області все ще дуже високим залишається рівень мінної небезпеки.
“Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення”, – повідомив голова ОВА.
Чиновник додав, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області – за добу знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів. // УНІАН
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