На Харківщині машина з рятувальниками підірвалася на міні: двоє загинули, четверо поранені

Авто зі співробітниками ДСНС підірвалося на міні в Ізюмському районі Харківській області.

У Харківській області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій – двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він підкреслив, що в області все ще дуже високим залишається рівень мінної небезпеки.

“Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення”, – повідомив голова ОВА.

Чиновник додав, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області – за добу знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів. // УНІАН