На Харківщині окупанти обстріляли цивільний автомобіль – двоє загиблих, ще одна людина поранена

У суботу, 16 вересня, російська армія обстріляла автомобіль на дорозі біля с. Стрілеча у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Попередньо, протитанкова керована ракета. Наразі відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку. Також дістав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються”, – йдеться у повідомленні.