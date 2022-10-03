На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який виявився «лнрівським» бойовиком

Після визволення територій Чугуївського району зловмисник перевдягнувся у цивільний одяг та ховався у селищі якомога далі від людей у покинутих будівлях або лісі. При собі мав документи та російські рублі.

Виявили підозрілого чоловіка 2 жовтня поліцейські Чугуївського РУП під час відпрацювання деокупованих територій. Як з’ясувалося, 54-річний уродженець Луганської області є військовим так званої “армії лнр” та перебуває на посаді телеграфіста. Чоловік перетнув український кордон ще на початку березня 2022 року та перебував у селищі Чкалівське Чугуївського району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області