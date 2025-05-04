На Харківщині пожежа через детонацію боєприпасів охопила 20 гектарів
Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Вогонь дістався до житлових будинків біля лісу.
В Ізюмському районі Харківської області спалахнула лісова пожежа, яка вже охопила площу у 20 гектарів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації.
“Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу”, ‒ зазначив очільник ОВА.
На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.
Синєгубов додав, що через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою. // LB.uaTweet