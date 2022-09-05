На Харківщині росіяни з артилерії розстріляли селище, убивши двох людей

Окупанти вдень з артилерії обстріляли Золочів.

Окупанти обстріляли селище міського типу Золочів, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Харківської ОВА.

“Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки”, – зазначено у повідомленні.

Жителів області та міста Харків закликають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за минулу добу загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Харкову постраждали три людини. // УНІАН