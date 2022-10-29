На Харківщині у дворі будинку вибухнув невідомий предмет, загинyла жінка (фото)

У будинку проживала сімʼя з дитиною.

У суботу, 29 жовтня 2022 року, в селі Федорівка Харківської області на подвірʼї житлового будинку пролунав вибух, внаслідок чого загинула жінка.

Про це заявив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

“Сьогодні у нашій громаді сталася біда. Невідомий предмет вибухнув на подвір’ї у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу. У будинку мешкала родина з малою дитиною. Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються”, – наголосив Зеленський.

За його словами, будинок знаходився на околиці села, тому інші будівлі не постраждали. Мешканців громади закликали бути обережними та не піднімати небезпечні предмети. // УНІАН