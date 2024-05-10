На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 4 отримали поранення

Також упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 26,73 га території, знищили 535 вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 1 людина загинула і 4 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

10 травня 03:20 м. Харків. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків. Постраждали 11-річна дитина та жінка 72-років — гостра реакція на стрес.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

3:30 м. Дергачі Харківський район. Влучання КАБ біля об‘єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони.

10 травня 03:15 с. Липці Харківській район. Внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка.

17:40 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено, три будинки.

14:36 м. Дергачі Харківський район. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено дах АЗС, колонка та автомобіль.

10:40 м. Вовчанськ. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне підприємство, ангар шиферний та вагова.

9 травня 10:15 м. Куп’янськ. Ворожий артобстріл біля АЗС. Пошкоджено будівлю магазину. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік та поранена 49-річна жінка. За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах н.п. Петропавлівка, Синьківка, Берестове Харківської області.

Також зазначимо, вночі над Україною збили 10 ударних БпЛА. ППО працювала в трьох областях. Ворог вдарив “шахедами” і зенітними ракетами. // LB.ua