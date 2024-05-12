На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинуло троє цивільних, семеро поранених

Протягом минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

11 травня військові рф скинули на місто Вовчанськ щонайменше 22 КАБи, обстрілювали з артилерії. Загинули троє громадян, поранені семеро. Знищені житлові будинки, пошкоджено корпус геріатричного пансіонату, приватні домоволодіння, паркани, надвірні будівлі, господарчі споруди, багатоквартирні будинки.

Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Торнадо С» сталася пожежа в лісі поблизу селища Борова.

У селищі Веселе внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранення отримав 47-річний чоловік. Його доставили в лікарню.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у селищі Вовчанські Хутори сталася пожежа в житловому будинку.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація з територіальних громад, які піддаються масованим обстрілам з боку військових рф. Поліцейські Харківщини допомагають цивільним мешканцям виїхати з небезпечних районів. З 10 травня силами поліцейські екіпажі евакуювали з Вовчанської, Циркунівської, Липецької територіальних громад 1067 громадян.

Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Відділ комунікації поліції Харківської області