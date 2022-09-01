На Харківщині взято під варту держзрадника, який здавав місцезнаходження ЗСУ представнику ФСБ РФ

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному мешканцю Балаклійського району за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року чоловік почав спілкуватись зі співробітником ФСБ РФ. Від нього підозрюваний отримав завдання — збирати інформацію про місця розташування ЗСУ у Харкові та області.

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Перебуваючи на території Харківського району, чоловік зібрав інформацію про розміщення блокпостів на вказаній території та передав інформацію представнику ворожої держави.

Прибувши до Харкова, прихильник «руського миру» приїхав до місцевості поблизу однієї з військових частин та наніс відповідні зображення на карті про вказаний об‘єкт. Після цього він передав всю інформацію російському агенту.

30 серпня, під час виконання чергового завдання від представника ФСБ РФ, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід проводить Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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