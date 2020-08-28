На Харьковщине «вычислили» экс-боевика, пробравшегося в ВСУ, а на Донбассе — директора отеля, шпионившую за военными

В Харьковской области среди действующих военнослужащих ВСУ оказался бывший боевик «ДНР».

Несмотря на то, что со «спецназом» «ДНР» и батальоном «Оплот» мужчина распрощался еще в 2014 году, сейчас ему предстоит отвечать по статье об участии в террористической организации (ст.258−3). Делом занимается Служба безопасности Украины.

О себе бывший боевик рассказал СБУ, что в 2014 году отправился в оккупированный Донецк. Там он охранял объекты, патрулировал местность, выполнял обязанности водителя. За свою работу харьковчанин получал ежемесячно эквивалент 5000 гривен. Получив отпуск в октябре 2014-го, мужчина уехал в Харьков и на оккупированные территории больше не возвращался, а в дальнейшем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

А в прифронтовой зоне СБУ вычислила еще одно лицо, завербованное врагом. Пожилая женщина, директор отеля в приграничном районе Луганской области, привлекла внимание российской ФСБ. Когда украинка решила съездить в Россию, ее задержали на границе, несколько часов психологически обрабатывали и в итоге обязали передавать ценные сведения спецслужбам.

ФСБ интересовали останавливающиеся в отеле украинские правоохранители, военные, чиновники, а также иностранцы. Поработать на врага гражданка не успела: вскоре после ее возвращения домой факт вербовки раскрылся. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»