На Херсонщині окупанти вбили чоловіка, який не впустив їх жити у свій будинок

Дружина вбитого українця розповіла, що покійний прогнав окупантів разом з їхнім «русскім міром».

Житель села Пригір’я на Херсонщині не впустив окупантів жити в своєму будинку. За це вони розстріляли його.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Окупанти прийшли у будинок 59-річного Ігоря Тарасюка з вимогою впустити їх пожити. Водночас чоловік різко відмовив та заявив, щоб ті забиралися разом з їхнім «русскім міром».

Дружина вбитого зізнається, що згадувати цей час боляче. Місцеві були наляканими, адже росіяни окупували село, їздили по вулицях, заходили в будинки, відбирали теплі речі, телефони, цигарки. Жінка пригадує, що більшість їх проганяла, але знайшовся зрадник — Руслан Михайлюк. Він допомагав окупантам, показував польові дороги для проходження їхніх колон, та де можна поживитися й заночувати.

«Коли ці нелюди прийшли до нас, мій покійний чоловік їх прогнав, сказав, щоб ті забиралися геть зі своїм «русскім міром». 11 березня коли ми почули постріли в селі ми побігли до підвалу. Я, мій син, сусідка та її донька забігли до підвалу, мій чоловік забігав до нього, йому не вистачило декількох хвилин, щоб врятуватися. Все відбувалося дуже швидко, спочатку постріли, потім крики, сухий хрип чоловіка і настала тиша. Ми всі затамували подих і прикинулися мертвими, коли до підвалу спустився орк, то доповів по рації «Все чисто» і побіг до своїх. Після цього пролунав гучний вибух (це була граната кинута орком), але і тут нас Боженька врятував, граната вибухнула на сходах» — розповіла жінка.

Дружина покійного додала, що окупанти не дозволяли їй поховати чоловіка. Це вдалося зробити лише 14 квітня завдяки благанням родичів та односельців.

Збройні сили України визволили Пригір’я. Бідолашна жінка не могла втримати сліз та просила українських військових не покидати їх. // УНІАН