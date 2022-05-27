На Херсонщині рашисти викрали кримського татарина з дружиною та вивезли до катівні на зразок «Ізоляції»

У селищі Новоолексіївка в Херсонській області російські окупанти влаштували незаконний обшук у помешканні подружжя Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової та вивезли їх до катівні на зразок донецької «Ізоляції».

Про це в Telegram повідомила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

«росія продовжує переслідувати та залякувати кримських татар, які проживають на тимчасово окупованих територіях України», — написала Денісова.

За її словами, сьогодні зранку в селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські окупанти влаштували незаконний обшук у помешканні подружжя Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової, потім їх вивезли в невідомому напрямку.

«За попередньою інформацією, кримського татарина з дружиною доправлено в профтехучилище №17 міста Генічеськ, де російські окупанти облаштували катівню на зразок донецької «Ізоляції», — повідомила Денісова.

Вона зазначила, що захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статтей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

«Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя», — написала Денісова.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень прав людини рф в Україні.