На Херсонщині російські окупанти можуть використовувати вкрадені автомобілі з написом «Квочка»

Окупанти можуть використовувати для вчинення злочинів автомобілі з такими номерними знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Агрохолдинг «Авангард», виробник яєць торговельної марки «Квочка», попереджає про те, що російські окупанти вкрали в Херсонській області 6 брендованих під перевезення яєць вантажівок, і повідомляє номери реєстрації цих автомобілів.

Брендовані вантажні автомобілі з написами «Квочка» були вкрадені російськими окупантами з птахофабрики «Чорнобаївська», яка опинилась в зоні окупації російськими військами. З якою метою були викрадені автомобілі, наразі невідомо, але вочевидь вони можуть використовуватись для перевезення особового складу агресора чи вчинення провокацій. Агрохолдинг «Авангард» просить усіх, хто побачить брендовані автомобілі «Квочка» з зазначеними нижче номерами державної реєстрації, бути вкрай обережними і повідомляти про пересування цих вантажівок територією України правоохоронні органи.

Окупанти можуть використовувати для вчинення злочинів автомобілі з такими номерними знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Нагадаємо, що найбільша в Європі птахофабрика «Чорнобаївська» у Херсонській області через воєнні дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію, що загрожує вимиранням та подальшою екологічною катастрофою. Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено. Частину готової продукції і курей попри обстріли вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина з 3 млн птахів гине через неможливість її годування. // УНІАН