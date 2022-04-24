На Херсонщині росіяни з танків під українськіми прапорами обстрілюють окуповані села

На околиці села Грозове на окупованій Херсонщині російські танки з українськими прапорами рушили в напрямку Молодецького, а потім з них обстріляли будинки мирних мешканців.

Про це повіломляє оперативне командування «Південь«:

«На околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке.

Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області».

У керівництві ОК «Південь» наголосили, що підрозділи Збройних сил України не обстрілюють цивільне населення та житлові будівлі, за якими ховаються російські загарбники.

У повідомленні пояснили, що росіяни намагаються проводити психологічні операції проти населення, аби забезпечити підтримку так званих «референдумів» та спроб анексувати росіянами тимчасово захоплені території України.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом Великодньої ночі нанесли 12 уражень по російських військах. Внаслідок атаки окупанти втратили 11 військовослужбовців і 3 одиниці броньованої техніки. // УП