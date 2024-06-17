На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, загинув чоловік

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 червня 2024 року близько 08:20 російські військові атакували з БпЛА село Осокорівка Бериславського району на Херсонщині.

Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника на місці загинув 50-річний чоловік, який перебував в автівці та виїжджав із власного подвірʼя.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Офіс Генпрокурора