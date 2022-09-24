На Херсонщині окупанти змушують людей «голосувати» на псевдореферендумі за себе і за родичів

“Другий день театру абсурду на Херсонщині”.

У Херсонській області через порожні дільниці псевдореферендуму окупанти примушують людей “голосувати” по два рази та за всіх членів родини, якщо їх немає вдома.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Другий день театру абсурду на Херсонщині. Порожні виборчі дільниці залишаються порожніми. “Виборчі комісії” у супроводі озброєних солдатів кочують по області та продовжують полювати на виборців, які всіма способами намагаються уникнути з ними зустрічі. Декому не пощастило вже двічі – по другому колу довелося заповнювати бюлетень та “голосувати”, – йдеться у дописі.

За інформацією Соболевського, застосовується практика сімейного голосування – якщо вдома застали лише одного члена сім’ї, змушують узяти кілька бюлетенів і “проголосувати” за всіх.

Нагадаємо, росіяни завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму. // LB.ua