На Херсонщині під час отримання гумдопомоги 6 людей було поранено внаслідок російського артобстрілу
Один з поранених у тяжкому стані.
На Херсонщині під час отримання гуманітарної допомоги шсетеро людей було поранено внаслідок ворожого артобстрілу.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
За даними очільника ОВА, одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано. // LB.ua