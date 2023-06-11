На Херсонщині рашисти обстріляли човен з людьми під час евакуації: троє загиблих, 23 поранених

Окупанти не дають людям евакуюватися з лівого берега Дніпра.

Російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині. Внаслідок цього троє людей загинули, ще 23 – зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Серед постраждалих – двоє правоохоронців.

“74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…”, – розповів Прокудін.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, 11 червня 2023 року російські військові вкотре обстріляли цивільне населення під час проведення евакуаційних заходів з підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини. Внаслідок цього троє людей загинуло. Щонайменше 23 людини травмовано. Дані уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 19:30 суботи 10 червня удалося врятувати 2 678 людей з Херсонської області. Зниклими безвісти вважаються 29 жителів.

Раніше також повідомлялося, що окупанти не дають евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів. // LB.ua