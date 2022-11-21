На Херсонщині російські окупанти намагаються заборонити онлайн-навчання в українських школах

У тимчасово захопленій Мирненській тергромаді Херсонщини російські загарбники вриваються в оселі родин із дітьми шкільного віку, намагаючись їм завадити навчатися онлайн в українських школах.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Телеграмі.

“Сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини російські загарбники вривалися у оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку.

Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.

Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей!”, – написав він.

Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники вивозять награбоване на Херсонщині майно фурами, на це була змушена реагувати навіть окупаційна “влада”.