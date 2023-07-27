На Херсонщині російські окупанти зруйнували навчальний заклад та фермерське господарство (фото)

Звільнені населені пункти Херсонської області перебувають під постійним ворожим вогнем. Проти мирних жителів російська армія використовує всі види озброєння. Населені пункти Бериславського та Херсонського районів ворог обстрілював з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та авіації, безпілотниками намагався пошкодити об’єкти життєзабезпечення.

По с.Зміївка Бериславського району армія рф нанесла удари з авіації. Внаслідок вибухів пошкоджена спортивна зала місцевої школи, раніше ворог теж обстрілював цей навчальний заклад, тож нині він майже знищений. Також знищені будівлі та сільгосптехніка фермерського господарства. Місцеві жителі, які ще лишаються в селі та з різних причин не евакуюються, живуть у постійному страху, оскільки російська армія не припиняє обстріли населеного пункту.

В Херсоні ворог атакував дачні ділянки прибережної зони, район автомобільного мосту, мікрорайон «Корабел» та центр, пошкоджено житлову забудову. Також після серії влучань на місцях виникали пожежі, рятувальники оперативно гасили полум’я. На місцях ворожих атак працювали всі екстрені служби.

За минулу добу поліція відреагувала на 350 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 25 кримінальних проваджень за ст.438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області