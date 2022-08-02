На Херсонщині російські покидьки розстріляли авто з цивільними: троє загинули, п’ятеро поранені

Вчора, 1 серпня, на території Великоолександрівської громади Бериславського району військовослужбовці рф завдали удар протитанковою керованою ракетою по цивільному автомобілю, в якому знаходилося 8 мирних жителів. Люди намагалися евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Внаслідок обстрілу водій та двоє пасажирів загинули, п’ятеро пасажирів тяжко травмовані.

У смт Велика Олександрівка під час ракетного обстрілу армією рф загинули двоє місцевих жителів. Чоловіки не встигли сховатись в укриття, їх вбило уламками снарядів.

Ворог обстріляв смт Нововоронцовка, села Осокорівка, Новоолександрівка, Трудолюбівка, Токареве, Білогірка та Андріївка, є убиті та поранені, пошкоджено та зруйновано будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілів сталося загоряння соснового лісу біля с.Раденськ.

В місті Олешки викрито трьох колаборанів, які почали співпрацювати з окупаційною владою та отримали певні посади.

На об’їзній дорозі поблизу міста Берислав сталася ДТП за участі вантажного військового автомобіля окупаційних військ рф «Урал» з системою залпового вогню «Град» та автомобіля «Фольксваген». В результаті аварії травмовано 8 пасажирів «Фольксвагену».

У селі Поди військовослужбовці рф обікрали будинок місцевого жителя, забравши пральну машину, мікрохвильову піч, дитячий велосипед та дитячий одяг.

Лише за добу поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських військових на Херсонщині. Правоохоронці встановлюють обставини кожного воєнного злочину та особи злочинців армії рф. Винні мають понести відповідальність за свої дії проти мирного населення.

Відділ комунікації поліції Херсонської області