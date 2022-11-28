На Херсонщині у лісі російські окупанти розстріляли диякона та його сина (фото)

Убитих росіянами українців поховають 29 листопада.

У лісі під Новою Каховкою Херсонської області знайшли вбитими викрадених російськими військовими 22 листопада батька й сина – диякона Анатолія й Олександра Прокопчуків.

Про це повідомили друзі вбитих, пише Центр журналістських розслідувань. Чого хотіли окупанти від родини, невідомо.

Відомо, що 22 листопада батько й син працювали у своєму гаражі, коли до них “навідались” російські військові й вивезли їх на сріблястому Honda Odyssey у напрямку сусіднього села Райське. Згодом друзі родини розповіли:

“27 листопада їхні рідні нам повідомили, що Анатолія і Сашка напередодні знайшли розстріляними в лісі під містом. Машина зникла”.

Анатолій Прокопчук, 1970 року народження, був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської та батьком сімох дітей. Його загиблому сину Олександру було 19 років. Убитих росіянами українців поховають 29 листопада. // УНІАН