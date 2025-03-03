На Херсонщині внаслідок російського авіаудару загинув старший сержант поліції Сергій Вакулін

Сьогодні російська авіація вдарила чотирма авіабомбами по території Бериславського району. Одна із КАБів влучила поблизу блокпосту, на якому ніс службу поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Каховського районного відділу поліції старший сержант поліції Сергій Вакулін. В результаті вибуху правоохоронець отримав смертельні поранення.

Сергій народився в Горностаївці, що розташована на лівобережжі Херсонської області. З 1998 року він сумлінно та з честю ніс службу в органах внутрішніх справ та поліції.

На жаль, ворожий авіаудар сьогодні забрав життя поліцейського. Йому назавжди залишиться 46 років.

Без чоловіка залишилась дружина, без батька – неповнолітній син.

Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого колеги.

Вічна пам’ять. Назавжди в строю…

Національна поліція України