На Київщині через обстріл окупантів сталася масштабна пожежа (фото, відео)

У Васильківському районі Київської області в четвер, 24 березня, внаслідок обстрілу з боку російських окупантів сталася пожежа в складському приміщенні. Вогонь поширився на площі понад 4 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. На те, щоб загасити загоряння знадобилося кілька годин.

«У четвер, 24 березня, о 02:05 до рятувальників надійшло повідомлення про обстріл території підприємства на Васильківщині. Після прибуття на місце виклику виявилося, що вогнем охоплено виробничо-складське приміщення на площі понад 4000 кв. м. і є загроза загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих та загиблих виявлено не було», – розповіли в пресслужбі.

У ДСНС додали, що пожежу було локалізовано о 05:05 і повністю ліквідовано о 08:29. На місці події працювало 24 пожежника та 6 одиниць техніки.

OBOZREVATEL