На Київщині — понад 30 ворожих обстрілів за добу, загарбники руйнують будинки та інфраструктуру

На Київщині 29 березня російські війська здійснили понад 30 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в Телеграмі, передає Укрінформ.

«За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах: Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварському (Великодимерська громада), Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)», — йдеться в повідомленні.

У Білоцерківському, Бориспільському, Обухівському, Фастівському районах ситуація контрольована, ніч пройшла спокійно.

За словами Павлюка, російські загарбники намагаються влаштувати гуманітарну катастрофу в окремих районах Київщини.

«Загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали наших міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичногозабезпечення та створення умов гуманітарної кризи. У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення», — написав голова ОВА.

Зауважується, що найбільш небезпечними напрямками залишаються: населені пункти вздовж Житомирської траси; Буча – Ворзель – Гостомель; Немішаєве; Дмитрівська громада; Макарівська громада; північ Вишгородського району; території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад Броварського району.

Бучанський район: Ситуація підконтрольна, в більшості громадах напружена.

Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

Бородянська ТГ – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою.

Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв’язку практично немає.

Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.

Гостомельська ТГ – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.

Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктура зруйнувана. Постійні обстріли.

Дмитрівська ТГ – по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.

Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.

Броварський район: У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад — незначна кількість ворожої техніки. Багато зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район: В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.

24 лютого президент рф путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об’єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.