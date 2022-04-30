На Київщині знайшли масове захоронення громадян, вбитих окупантами: жертв катували, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо
Закатовані і розстріляні: На Київщині знайшли масове захоронення громадян, вбитих окупантами
29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Поліції Київської області.
«Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян – відмітив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.
За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.
Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.
Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.
УКTweet