На Київщині знайшли масове захоронення громадян, вбитих окупантами: жертв катували, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо

Закатовані і розстріляні: На Київщині знайшли масове захоронення громадян, вбитих окупантами

29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Поліції Київської області.

«Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян – відмітив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

УК