На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
Між Пакистаном і Афганістаном знову спалахнули бої уздовж спільного кордону. Відомо про загибель десятків військових із обох сторін.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Нагадаємо, важкі бої розпочалися на афгано-пакистанському кордоні минулих вихідних. Сутички тривали у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд. Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків.
Афганська сторона повідомляє про 58 загиблих пакистанських солдатів, тоді як Пакистан стверджує, що вбив понад 200 афганських солдатів і втратив при цьому 23 своїх. Пакистанська армія спростувала заяви Муджахіда про напад на мирних жителів у Спін-Болдак. За даними Ісламабада, під час нічного бою в Куррамі було знищено близько 30 бойовиків Талібану, шість танків і вісім військових постів. Пізніше ще близько 20 бойовиків загинули в провінції Белуджистан. Армія зазначає, що ситуація досі напружена.