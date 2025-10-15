На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих

Між Пакистаном і Афганістаном знову спалахнули бої уздовж спільного кордону. Відомо про загибель десятків військових із обох сторін.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними пакистанських військових, у районах Спін-Болдак і Куррам було ліквідовано до 50 афганських солдатів під час відбиття атак афганських сил. Водночас речник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що афганські війська знищили значну кількість пакистанських солдатів, захопили їхню зброю, танки та позиції.

Нагадаємо, важкі бої розпочалися на афгано-пакистанському кордоні минулих вихідних. Сутички тривали у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд. Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків.

Афганська сторона повідомляє про 58 загиблих пакистанських солдатів, тоді як Пакистан стверджує, що вбив понад 200 афганських солдатів і втратив при цьому 23 своїх. Пакистанська армія спростувала заяви Муджахіда про напад на мирних жителів у Спін-Болдак. За даними Ісламабада, під час нічного бою в Куррамі було знищено близько 30 бойовиків Талібану, шість танків і вісім військових постів. Пізніше ще близько 20 бойовиків загинули в провінції Белуджистан. Армія зазначає, що ситуація досі напружена.