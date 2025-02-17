На Краснодарщині дрони вивели з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію в Каспійському трубопровідному консорціумі

Нині ця НПС не функціонує.

У Кавказькому районі Краснодарського краю сім безпілотників атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію Каспійського трубопровідного консорціуму “Кропоткінська” на території РФ, інформує КТК у Telegram.

“Нині “Кропоткінську” виведено з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз — Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи нафтоперекачувальну станцію”, – йдеться в повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко наголосив, що Каспійський трубопровідний консорціум забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

Сьогодні також у Краснодарському краї було уражено Ільський нафтопереробний завод, який забезпечує паливом військову техніку армії країни-агресора. Тиждень тому у цьому регіоні дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, який є одним із ключових у Росії. // Дзеркало тижня