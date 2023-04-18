На Куп’янському напрямку ЗСУ зупинили спробу наступальних дій росіян та змусили їх тікати – Сирський

На Куп‘янському напрямку російські окупанти спробували вести наступальні дії, але завдяки влучному вогню української артилерії підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомили УНН в Управлінні преси та інформації МО України.

«Противник веде наступальні дії на кількох напрямках одночасно. Але на більшості – ворожі дії безуспішні. Попри високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування вперед та завдавати значних втрат. Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки влучному вогню нашої артилерії підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку», – повідомив Сирський.

За його словами, на Лиманському напрямку дії ворога були також безуспішні. Всі його спроби провести наступальні дії розбились через стійкість наших позицій та мужність воїнів.

Сирський зауважив, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.

«Там противник зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль будь-якою ціною. Наразі, ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована», – розповів Сирський.