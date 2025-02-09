На Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі
Українцю, який воював за рашистів, лише 21 рік.
Десантники разом із суміжниками взяли в полон у Курській області 21 військовослужбовця армії РФ. Відповідне відео вони виклали на YouTube-каналі десантно-штурмових військ.
«Віхарев Іван Дмитрович, 14. 09. 2003 року народження, Запорізька область, смт Михайлівка. Група тридцять четвірка, далі я не пам’ятаю», – представився на камеру боєць.
Десантники наголошують, що полоненим була надана вчасна медична допомога.
Як відомо, селище Михайлівка на Запоріжжі є тимчасово окупованим. // ГлавкомTweet