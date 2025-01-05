На Курщині ліквідували сербського шпигуна рашистів, якого раніше вигнали з Румунії, – ЗМІ
Сербського найманця та колишнього російського шпигуна Братислава Живковича вбили в Курській області. Раніше через шпигунство його видворили з Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Живкович очолював екстремістську організацію “Четницький Покров” у Сербії. Він брав участь у бойових діях на боці проросійських сил з 2014 року, а також здійснював шпигунську діяльність у Румунії.
У 2017 році Апеляційний суд Бухареста визнав його небажаною особою та заборонив в’їзд на територію Румунії на 15 років.
Зауважимо, що у 2018 році він був арештований сербськими правоохоронцями.