На Курщині ліквідували сербського шпигуна рашистів, якого раніше вигнали з Румунії, – ЗМІ

Сербського найманця та колишнього російського шпигуна Братислава Живковича вбили в Курській області. Раніше через шпигунство його видворили з Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Сербський найманець Братислав Живкович, який раніше був визнаний небажаною особою в Румунії через шпигунську діяльність на користь Росії, загинув у боях в Курській області РФ.

“У ніч на 2 січня у важких боях за звільнення Курської області як герой загинув наш друг і побратим, командир штурмового взводу Братислав Живкович”, – йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу.