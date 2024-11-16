На Курщині росіяни пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки
Російські війська пішли на штурм у Курській області. Але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись мінах, встановлених ЗСУ.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Як зазначив Павлюк, на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12-го окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.
Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки – тільки через підрив на мінах pic.twitter.com/Vc9Qizwryl
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2024
Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території. // ГлавкомTweet