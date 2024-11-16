На Курщині росіяни пішли на штурм і втратили десятки одиниць техніки

Російські війська пішли на штурм у Курській області. Але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись мінах, встановлених ЗСУ.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

«Курська область. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки – тільки через підрив на мінах», – розповів він.

Як зазначив Павлюк, на цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12-го окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування.

Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки – тільки через підрив на мінах pic.twitter.com/Vc9Qizwryl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2024

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території. // Главком