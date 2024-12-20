На Київщині через російську атаку загорілись склади (фото, відео)

Про це повідомляє ДСНС у Telegram:
“О 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м²”.
Уночі 20 грудня російські окупанти атакували Київську область безпілотниками, внаслідок чого загорілись складські приміщення у Бориспільському районі, триває ліквідація масштабної пожежі.
Про це повідомляє ДСНС у Telegram:
“О 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м²”.