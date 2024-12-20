На Київщині через російську атаку загорілись склади (фото, відео)

Про це повідомляє ДСНС у Telegram:

“О 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м²”.

На місці працюють 72 надзвичайники та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучили спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.