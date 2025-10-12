На Київщині російський «шахед» атакував енергетиків на підстанції після відбою тривоги

Енергетики ДТЕК потрапили під російську атаку в Київській області.

Про це повідомила сама енергокомпанія.

Під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги, бригада енергетиків потрапила під атаку «шахеда». Травмовані двоє людей.

Як розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник, окупанти поцілили по одній з підстанцій Бориспільського району. В одного з працівників ДТЕК уламкові поранення голови, грудної клітки, руки та ніг. У іншого — травма вуха, садна рук та ніг. Обох госпіталізували.

Доповнено. Внаслідок атаки в Бориспільському районі частково знеструмлені три населені пункти. Без світла залишилися 9607 родин, доповів Калашник.

У тих населених пунктах розгорнули Пункти незламності. Тим часом аварійні бригади ДТЕК вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та поверненням централізованого живлення.

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Станом на ранок без світла залишилася уся Донецька область. Також постраждала інфраструктура на Одещині та Чернігівщині. // hromadske